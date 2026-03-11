ECONOMIE
Verkoopgolf huurwoningen vergroot ongelijkheid starters, zegt NVM

door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 7:43
UTRECHT (ANP) - De grootschalige verkoop van voormalige huurwoningen, ook wel uitponden genoemd, vergroot de ongelijkheid onder jongvolwassen starters op de woningmarkt. Dat stelt makelaarsorganisatie NVM na onderzoek.
Volgens de makelaars zorgde de komst van veel huurwoningen naar de koopmarkt er vorig jaar voor dat een recordaantal starters hun eerste woning kon kopen. Maar tegelijkertijd zagen veel mensen hun kansen op een huis juist afnemen.
De makelaars becijferen dat een huurwoning die voor 400.000 euro wordt verkocht bij volledige financiering van de koper een bruto jaarinkomen van circa 84.500 euro vereist. Anders krijgt diegene niet de benodigde hypotheek. Diezelfde woning was als huurwoning bereikbaar met een inkomen van 53.500 euro, uitgaande van een maandelijkse inkomenseis van drie keer de maandhuur.
"Dat verschil van ruim 30.000 euro per jaar vormt voor veel starters een onoverbrugbare kloof", aldus de NVM, die opmerkt dat het contrast voor woningen die in de gereguleerde middensector zouden vallen, nog groter is.
