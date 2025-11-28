Wall Street begint hoger aan Black Friday, retailers in focus

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger geopend. Beleggers namen weinig risico op de laatste handelsdag van een turbulente beursmaand. November werd gekenmerkt door twijfel over de hoge waarderingen van de AI-bedrijven en onzekerheid over een verdere renteverlaging door de Federal Reserve. Wall Street bleef donderdag dicht voor Thanksgiving Day en is op Black Friday slechts een halve dag geopend. De New Yorkse beurzen sluiten op deze voor retailers belangrijke koopjesdag om 19.00 uur Nederlandse tijd.

Wall Street-beleggers kampten bij de hervatting van de beurshandel op vrijdag met de nasleep van een grote storing bij CME Group, de grootste derivatenbeurs ter wereld. Zo werd de handel in futures en opties op de Chicago Mercantile Exchange (CME) stilgelegd door een koelprobleem in een datacenter. De storing is inmiddels voorbij.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,1 procent hoger op 47.496 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,2 procent tot 6829 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,4 procent tot 23.311 punten.

De Amerikaanse beursgraadmeters sloten woensdag voor de vierde dag op rij hoger. Door recente uitlatingen van Fed-bestuurders is de hoop dat de Amerikaanse centrale bank de leenkosten in december toch verder gaat verlagen flink toegenomen. De kans op een nieuwe renteverlaging komende maand wordt inmiddels geschat op 85 procent.

Ondanks de recente opleving op de beurzen stevenen de belangrijkste graadmeters af op het eerste maandverlies in lange tijd. Vooral een daling van technologieaandelen zorgde in november voor koersdruk. De Dow en S&P 500 staan momenteel op kleine maandverliezen en kunnen die verliezen vrijdag nog goedmaken. Als dat lukt, boeken de twee graadmeters voor de zesde maand op rij winst. Techgraadmeter Nasdaq staat voor november ruim 2 procent in het rood en lijkt een einde te maken aan een stijging van zeven maanden op rij.

Met Thanksgiving, Black Friday en Cyber Monday is het belangrijke koopjesseizoen voor de grote retailers in de Verenigde Staten begonnen. Volgens de leverancier van software voor klantrelatiebeheer Salesforce is de onlineverkoop tijdens Thanksgiving op donderdag naar verwachting met 6 procent gestegen tot 8,6 miljard dollar vergeleken met vorig jaar. Grote retailers als Walmart en Amazon wonnen tot 1 procent.