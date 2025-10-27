Oudste staatshoofd ter wereld (92) herkozen in Kameroen

YAOUNDÉ (ANP/AFP/DPA) - Het oudste staatshoofd ter wereld, de 92-jarige Paul Biya, heeft volgens de officiële uitslagen opnieuw de presidentsverkiezingen in Kameroen gewonnen. Biya kreeg volgens de officiële uitslag bijna 54 procent van de stemmen. Zijn politieke rivaal Issa Tchiroma Bakary claimt de overwinning ook en heeft opgeroepen tot protesten.

Biya heeft het al tientallen jaren voor het zeggen in het West-Afrikaanse land en is pas het tweede staatshoofd sinds Kameroen in 1960 onafhankelijk werd. De hoogbejaarde leider krijgt nu een achtste ambtsperiode en dat betekent dat hij mogelijk nog jaren aan de macht kan blijven. Veel burgers in het land, dat een jonge bevolking heeft, hebben nooit een andere president gekend.

De herverkiezing van Biya zorgt evenwel voor onrust. Er waren al protesten in meerdere steden. Op maandagochtend stonden veiligheidstroepen klaar op meerdere plekken in hoofdstad Yaoundé. Veel winkels bleven dicht uit angst voor onrust.