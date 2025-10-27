ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oudste staatshoofd ter wereld (92) herkozen in Kameroen

Samenleving
door anp
maandag, 27 oktober 2025 om 15:00
anp271025140 1
YAOUNDÉ (ANP/AFP/DPA) - Het oudste staatshoofd ter wereld, de 92-jarige Paul Biya, heeft volgens de officiële uitslagen opnieuw de presidentsverkiezingen in Kameroen gewonnen. Biya kreeg volgens de officiële uitslag bijna 54 procent van de stemmen. Zijn politieke rivaal Issa Tchiroma Bakary claimt de overwinning ook en heeft opgeroepen tot protesten.
Biya heeft het al tientallen jaren voor het zeggen in het West-Afrikaanse land en is pas het tweede staatshoofd sinds Kameroen in 1960 onafhankelijk werd. De hoogbejaarde leider krijgt nu een achtste ambtsperiode en dat betekent dat hij mogelijk nog jaren aan de macht kan blijven. Veel burgers in het land, dat een jonge bevolking heeft, hebben nooit een andere president gekend.
De herverkiezing van Biya zorgt evenwel voor onrust. Er waren al protesten in meerdere steden. Op maandagochtend stonden veiligheidstroepen klaar op meerdere plekken in hoofdstad Yaoundé. Veel winkels bleven dicht uit angst voor onrust.
loading

POPULAIR NIEUWS

b730ef61 677f 46a8 bc20 1d98ed1d1b8a

Hoe vaders hun dochters vormen

ANP-540338476

Poetin vreest nieuwe staatsgreep nu Rusland eindelijk begint te bezwijken

9dba0eb9 1417 40bf b44e db60a0a1da5d

Slaap je beter als je bananen eet?

gandr-collage (23)

Twee PVV-Kamerleden vallen met nepbeelden anoniem Timmermans aan

shutterstock_1653641029

Handen onthullen vroege signalen van leverproblemen – waar moet je op letten?

anp271025058 1

Onderzoek: Nederland heeft veel meer arbeidsmigranten dan gedacht

Loading