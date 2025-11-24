ECONOMIE
Wall Street begint hoger aan korte Thanksgivingweek

Economie
door anp
maandag, 24 november 2025 om 15:46
anp241125153 1
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winst begonnen aan de verkorte handelsweek. De Amerikaanse financiële markten zijn donderdag gesloten vanwege de viering van Thanksgiving. Op de dag na Thanksgiving, die bekendstaat als Black Friday, is Wall Street slechts een halve dag open. De handelsvolumes op de beurzen zullen naar verwachting relatief beperkt blijven.
De hoop dat de Amerikaanse centrale bank de rente dit jaar toch verder gaat verlagen om de economie te stimuleren, bleef zorgen voor optimisme bij beleggers. Vrijdag veerden de beursgraadmeters in New York al op door uitlatingen van Fed-bestuurder John Williams. De president van de Federal Reserve in New York zei ruimte te zien voor een derde renteverlaging dit jaar.
De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 46.356 punten. De S&P 500-index won 0,9 procent op 6661 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 1,6 procent tot 22.624 punten.
