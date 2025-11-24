Tusk: overeenkomst mag veiligheid Polen en Europa niet aantasten

LUANDA (ANP) - Een eventuele overeenkomst over de toekomst van Oekraïne mag niet ten koste gaan van de veiligheid van Polen en Europa, benadrukt de Poolse premier Donald Tusk. Hij reageert daarmee op het Amerikaanse vredesplan, waarin grote concessies van Oekraïne worden gevraagd.

Volgens Tusk is er "volledige overeenstemming aan Europese kant" dat het 28-puntenplan meer werk behoeft. "Een deel van deze voorstellen is simpelweg onaanvaardbaar", zei hij tijdens een bijeenkomst met Europese en Afrikaanse leiders in Angola. "Geen enkele overeenkomst, welke partijen het ook ondertekenen, mag de veiligheid van Polen of heel Europa verzwakken of ondermijnen."

Tusk zegt dat het om een "gevoelige kwestie" gaat, omdat de Europese landen de VS aan "onze kant" willen houden en "niemand de Amerikanen en president Trump wil ontmoedigen."

Onderhandelaars van Oekraïne en de VS voerden zondag overleg in Genève, waar Kyiv met steun van Europese bondgenoten probeerde de voorstellen aan te passen.