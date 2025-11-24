Zwitserse omroep SRG moet bezuinigen en schrapt 900 banen

ZÜRICH (ANP/AFP) - De Zwitserse nationale omroep SRG schrapt de komende drie jaar ongeveer negenhonderd banen, om de kosten te verlagen "te midden van de omwentelingen in het medialandschap". Volgens de publieke omroep moet de reorganisatie een kostenbesparing van 270 miljoen Zwitserse frank (290 miljoen euro) opleveren tegen 2029.

Bij SRG, die kanalen beheert in de vier nationale talen van Zwitserland, werken nu ongeveer 7100 mensen. "We betreuren deze ontslagen", zei SRG-topvrouw Susanne Wille in een verklaring. "De politieke beslissingen en de context waarin ons bedrijf opereert, laten ons geen andere keuze", vervolgde ze.

De SRG wees op "grote uitdagingen", waaronder het besluit van de Zwitserse overheid om de publieke omroepbijdrage te verlagen. Die bijdrage vormt een groot deel van de inkomsten van de organisatie. Ook kampt SRG met dalende advertentie-inkomsten.