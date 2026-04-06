Wall Street begint nieuwe beursweek afwachtend

NEW YORK (ANP) - Beleggers op Wall Street deden het maandag bij de opening voorzichtig aan, na een eerste positieve week die een verliesreeks van vijf weken doorbrak. De hoop op een spoedig einde van de oorlog tussen de VS en Iran ondersteunde de handel.

Na een lang paasweekend opende de Dow Jones-index 0,1 procent lager op 46.439 punten. De S&P 500-index won 0,1 procent op 6589 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,3 procent tot 21.952 punten. De S&P 500, de graadmeter van de vijfhonderd grootste Amerikaanse bedrijven, herstelde vorige week 3,4 procent. Ook de Dow en Nasdaq gingen omhoog op weekbasis, met respectievelijk 3 en 4,4 procent.

Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios bespreken vertegenwoordigers van de VS en Iran en een groep regionale bemiddelaars de voorwaarden voor een mogelijk staakt-het-vuren van 45 dagen. Dit zou kunnen leiden tot een permanent einde van de oorlog.