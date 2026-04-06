Weeronline verwacht stralende dagen met kans op 20 graden

De komende dagen is het stralend weer in Nederland, verwacht Weeronline. Vooral dinsdag is de lucht grotendeels blauw en ook de middagtemperatuur gaat omhoog tot 15 tot 17 graden en in het zuiden tot 18. Woensdag is het nog zachter met 17 tot 19 graden en in het zuiden wordt het bij 20 graden de eerste warme dag van het jaar.

De nachten zijn nog wel koud. Vroeg in de ochtend is het 1 tot 5 graden en in het noordoosten mogelijk nog wat kouder.

Ook donderdag wordt het nog vrij warm, met in het zuiden en zuidoosten kans op 20 graden. Er zijn zonnige perioden, maar ook velden hoge bewolking. Later donderdagmiddag of aan het begin van de avond neemt de bewolking toe en vanuit het westen trekken dan buien over het land. In het zuidoosten blijft het tot het begin van de avond vrij warm.