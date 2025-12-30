VAE trekken troepen terug uit Jemen na Saudische deadline

ABU DHABI (ANP/RTR) - De Verenigde Arabische Emiraten halen alle nog aanwezige troepen terug uit Jemen. Saudi-Arabië gaf de VAE eerder op de dag 24 uur de tijd om te vertrekken, maar het land zegt toch dat het beëindigen van de missie in Jemen een vrijwillige keuze was.

Een door Saudi-Arabië geleide coalitie voerde in de nacht van maandag op dinsdag een luchtaanval uit op de Jemenitische haven van Al-Mukalla. Volgens Riyad lag daar een schip met wapens uit de VAE, die bedoeld zouden zijn voor de Zuidelijke Overgangsraad (STC), een Zuid-Jemenitische separatistische beweging. Die groep werkte eerst samen met de internationaal erkende regering in de oorlog tegen de Houthi's, maar heeft de afgelopen maand veel grondgebied veroverd op de regering van Jemen.

De VAE en Saudi-Arabië trokken lang samen op in de internationale coalitie tegen de Houthi's, maar de belangen zijn uit elkaar komen te liggen nu de Emiraatse regering de STC steunt. Riyad blijft achter de Jemenitische regering staan.

Ontkenning

De VAE ontkennen wapens te leveren aan de STC. De schepen zouden voertuigen voor de eigen troepen vervoeren. Het Emiraatse leger trok zich in 2019 al terug uit Jemen, maar een contraterrorisme-eenheid bleef actief.

De STC wil Zuid-Jemen opnieuw oprichten, een land dat van 1967 tot 1990 bestond en toen opging in het hedendaagse Jemen. De beweging veroverde afgelopen maand onder meer militaire bases en olievelden en staat zo goed als aan de grens met Saudi-Arabië. De regering in Riyad heeft de separatisten opgeroepen om al het ingenomen gebied weer op te geven. Volgens een Jemenitische militair staan er 15.000 Saudische militairen aan de grens met Jemen.

Waarnemers vrezen dat de gespannen situatie ook het fragiele staakt-het-vuren met de Houthi's kan verstoren.