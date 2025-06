Wall Street blijft terughoudend door conflict in Midden-Oosten

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen vrijdag licht omhoog. Beleggers bleven voorzichtig in afwachting van verdere ontwikkelingen rond de strijd tussen Israël en Iran. President Donald Trump heeft nog geen duidelijkheid gegeven over mogelijke Amerikaanse hulp aan Israël bij de aanvallen op Iran.

Trump stelde de beslissing over een mogelijke Amerikaanse aanval op Iran twee weken uit. Hij wil de onderhandelingen met Teheran meer tijd geven voordat hij Israël gaat helpen bij het bombarderen van Iraanse nucleaire faciliteiten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 42.319 punten. De brede S&P 500-index klom 0,5 procent tot 6007 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,6 procent tot 19.661 punten. De Amerikaanse beurzen waren donderdag dicht vanwege Juneteenth, de dag waarop de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten wordt herdacht.

Rentetarief ongewijzigd

Beleggers kauwden daarnaast nog na op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank hield woensdag het rentetarief ongewijzigd. Ondanks de herhaaldelijke oproepen van Trump om de leenkosten te verlagen en de economie te ondersteunen, verklaarde Fed-voorzitter Jerome Powell geen haast te hebben met het verlagen van de rente.

Powell herhaalde dat hij eerst meer duidelijkheid wil over de impact van het handelsbeleid van Trump op de economie en waarschuwde dat de importheffingen de inflatie in de VS weer kunnen aanjagen. Trump haalde donderdag opnieuw uit naar Powell en zei dat de Fed-voorzitter de VS "honderden miljarden dollars" kost door renteverlagingen uit te stellen.

Olieprijs daalt

De olieprijs daalde na de aankondiging van Trump om het besluit over de Amerikaanse hulp bij de Israëlische aanvallen op Iran uit te stellen. Donderdag werd olie nog flink duurder door zorgen over directe betrokkenheid van de VS bij het conflict. De prijs van een vat Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, daalde 3,4 procent tot 76,16 dollar.

Cryptobedrijven gingen omhoog dankzij koersstijgingen van digitale munten. Bitcoin, de grootste cryptomunt ter wereld werd 1,6 procent duurder en ether steeg 1,7 procent. Cryptobeurs Coinbase won daardoor 2,3 procent. Cryptominer Mara Holdings klom 1,4 procent.