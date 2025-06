Gewapende mannen nemen vestigingen Heineken in Oost-Congo over

KINSHASA (ANP) - Heineken heeft niet langer de controle over zijn vestigingen in het oosten van Congo. Dat heeft de Nederlandse bierbrouwer vrijdag bekendgemaakt. Volgens het bedrijf hebben gewapende personen faciliteiten in en rond de Oost-Congolese steden Bukavu en Goma overgenomen.

"De voorwaarden om verantwoord en veilig te opereren zijn niet langer aanwezig", schrijft Heineken in een verklaring. Het personeel is inmiddels weggehaald van de locaties en Heineken meldt deze medewerkers financieel te blijven ondersteunen. "We houden de situatie nauwlettend in de gaten en beoordelen actief onze opties naarmate de situatie zich ontwikkelt."

Er heerst al langer spanning in het oosten van Congo en die escaleerde begin dit jaar. Rebellenbeweging M23, die wordt gesteund door buurland Rwanda, veroverde toen twee grote steden in het grondstofrijke gebied. Honderdduizenden mensen sloegen op de vlucht.