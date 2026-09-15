Wall Street daalt door zorgen over AI, rente en olieprijs

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn dinsdag licht lager begonnen na de verliezen een dag eerder. Beleggers bleven voorzichtig door de recente onzekerheid in de sector van kunstmatige intelligentie (AI) en de aanhoudende stijging van de olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De verwachting dat de Federal Reserve woensdag de rente gaat verhogen om de door de hogere energieprijzen aangejaagde inflatie te bestrijden, zorgt eveneens voor terughoudendheid.

De Amerikaanse centrale bank begint dinsdag aan de tweedaagse rentevergadering. Het zou de eerste rentewijziging zijn onder de nieuwe Fed-voorzitter Kevin Warsh, die tot nu toe zelf weinig heeft losgelaten over eventuele rentestappen. Wel waarschuwde de door president Donald Trump uitgekozen Warsh onlangs nog voor de hardnekkige inflatie en dat de Fed "het nodige te doen heeft" als die niet afkoelt. Op de financiële markt wordt de kans op renteverhoging inmiddels geschat op meer dan 90 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 52.312 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,1 procent tot 7614 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,2 procent tot 26.148 punten.

Wall Street sloot maandag lager door koersverliezen bij AI-chipbedrijven als Nvidia. De koersdalingen in de AI-sector volgden op waarschuwingen van AI-topbestuurders over de veiligheid van kunstmatige intelligentie en oproepen om de ontwikkeling van AI te vertragen.

De meeste chipbedrijven krabbelden dinsdag op. De chipbedrijven zijn dit jaar sterk gestegen door de grote vraag naar chips voor AI-toepassingen. Nvidia, de grootste verkoper van AI-chips ter wereld, won nu 0,9 procent, na een verlies van ruim 3 procent op maandag.

Intel, AMD, Marvell Technology en Micron Technology klommen tot 2,5 procent, na verliezen tot 7 procent een dag eerder. Techconcerns als Alphabet en Microsoft, die flink investeren in AI, daalden 1,3 en 1 procent.

Naast de ontwikkelingen rond AI gaat de aandacht uit naar de rentes op de obligatiemarkten. Zo steeg de rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties tot het hoogste niveau sinds 2007. Maandag steeg de tienjaarsrente, die onder meer wordt gebruikt voor het vaststellen van de hypotheekrente, al voor het eerst sinds 2023 tot boven de 5 procent. Hogere rentes op staatsobligaties maken risicovollere beleggingen als aandelen ook minder aantrekkelijk.

De olieprijzen gingen verder omhoog na nieuwe aanvallen van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen op Saudi-Arabië.