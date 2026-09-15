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Eigen risico stijgt volgend jaar met inflatie naar 400 euro

Samenleving
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 15:47
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DEN HAAG (ANP) - Het verplichte eigen risico in de zorg stijgt volgend jaar met de inflatie mee naar 400 euro, laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in zijn begroting weten. De zorgpremie zal 12,50 euro stijgen, denkt VWS, en zal daarmee uitkomen op 169 euro per maand.
De uitgaven aan de zorg behoren tot de hoogste van het kabinet en komen volgend jaar uit op 118 miljard. Het minderheidskabinet wil de zorg hervormen om het betaalbaar te houden. Maar "voor deze plannen zoekt het kabinet brede steun, in beide Kamers én bij maatschappelijke partners", wordt benadrukt in het persbericht.
VWS stopt extra geld in preventie en kansengelijkheid. Er gaat 25 miljoen naar gemeentelijke en maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare gezinnen en nog eens 40 miljoen naar wijkgerichte aanpak van kwetsbare groepen. Verder gaat 23 miljoen euro naar gratis schoolfruit en 26 miljoen naar bouw en onderhoud van sportaccommodaties.
Voor gordelroosvaccinaties wordt volgend jaar 47 miljoen euro apart gezet. Voor de periode van 2028-2031 is 100 miljoen euro extra per jaar beschikbaar om ook de groep 61- tot 69-jarigen te vaccineren. Eerder zouden alleen mensen die 60 zijn geworden een vaccinatie aangeboden krijgen.
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