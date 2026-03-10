ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bondgenoten sprokkelen nog wat Patriot-raketten voor Oekraïne

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 15:11
anp100326146 1
BERLIJN (ANP) - Oekraïne krijgt 35 extra Patriot-onderscheppingsraketten om zich tegen Russische bombardementen te verdedigen. Een aantal bondgenoten, onder wie Nederland, heeft wegens de grote tekorten van Oekraïne nog wat uit eigen voorraden geschraapt.
Duitsland nam vorige maand het initiatief om nog eens 35 van de meest geavanceerde raketten voor het Amerikaanse luchtverdedigingssysteem in te zamelen. Het leverde er zelf vijf, op voorwaarde dat bondgenoten zouden meedoen. Ook Nederland droeg bij, en de PAC-3-raketten zijn nu bijeengebracht, meldt het Duitse blad Der Spiegel. Daarmee zou Oekraïne weer een paar weken vooruit kunnen.
Defensie meende een maand geleden nog niets meer te kunnen missen, maar bedacht zich. Landen als Nederland en Duitsland, die zelf veel steun leveren aan Oekraïne, zijn ontevreden over het achterblijven van vooral Zuid-Europese landen. Ze oefenen volgens diplomaten druk uit, maar zetten ook constructies als deze op om aarzelaars over de brug te helpen.
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

d628128c69579e3e4e8d6ef78494ee55,e0585b67

Charlotte Manley (68) is de grote bedreiging van het Engelse Koninklijk Huis

154266670_m

Multivitamines toch echt goed voor je? Volgens nieuwe studie gaan ze veroudering tegen

GettyImages-2264666530

Trump is klaar met zijn oorlog. Maar hoe stop je?

ANP-548336178

IMF-baas: ‘Denk aan het ondenkbare, bereid je er op voor’

166111680_m

Dit is waarom je moet stoppen met altijd sorry zeggen

Loading