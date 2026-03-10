Bondgenoten sprokkelen nog wat Patriot-raketten voor Oekraïne

BERLIJN (ANP) - Oekraïne krijgt 35 extra Patriot-onderscheppingsraketten om zich tegen Russische bombardementen te verdedigen. Een aantal bondgenoten, onder wie Nederland, heeft wegens de grote tekorten van Oekraïne nog wat uit eigen voorraden geschraapt.

Duitsland nam vorige maand het initiatief om nog eens 35 van de meest geavanceerde raketten voor het Amerikaanse luchtverdedigingssysteem in te zamelen. Het leverde er zelf vijf, op voorwaarde dat bondgenoten zouden meedoen. Ook Nederland droeg bij, en de PAC-3-raketten zijn nu bijeengebracht, meldt het Duitse blad Der Spiegel. Daarmee zou Oekraïne weer een paar weken vooruit kunnen.

Defensie meende een maand geleden nog niets meer te kunnen missen, maar bedacht zich. Landen als Nederland en Duitsland, die zelf veel steun leveren aan Oekraïne, zijn ontevreden over het achterblijven van vooral Zuid-Europese landen. Ze oefenen volgens diplomaten druk uit, maar zetten ook constructies als deze op om aarzelaars over de brug te helpen.