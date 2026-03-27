Wall Street daalt na uitstel Amerikaanse aanvallen op Iran

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York gingen vrijdag verder omlaag na de zware koersverliezen een dag eerder. Het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om de deadline voor de aanvallen op Iraanse energievoorzieningen met tien dagen te verlengen tot 6 april, maakte weinig indruk op beleggers. De verlenging geeft meer tijd voor gesprekken met Iran, die volgens Trump "zeer goed verlopen".

Investeerders blijven echter sceptisch over de kans op een vredesakkoord tussen beide partijen. "Woorden alleen zijn momenteel niet genoeg. Trumps verlenging van de pauze in de aanvallen op de Iraanse energiesector heeft de stemming niet wezenlijk verbeterd. We hebben tastbaar bewijs van vooruitgang nodig", zei analist Matt Britzman van de firma Hargreaves Lansdown.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 1 procent lager op 45.519 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,8 procent naar 6426 punten en techbeurs Nasdaq verloor 1 procent tot 21.198 punten.