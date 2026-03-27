ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rechtspraak: verbod gezichtsbedekking bij protest te ingrijpend

Samenleving
door anp
vrijdag, 27 maart 2026 om 14:37
anp270326123 1
DEN HAAG (ANP) - De Raad voor de rechtspraak is zeer kritisch over het wetsvoorstel om gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties strafbaar te stellen. De strafbaarstelling staat "op gespannen voet" met het demonstratierecht, stelt de raad.
Het wetsvoorstel lijkt "te ingrijpend en te algemeen". Daarnaast waarschuwt de raad "dat de strafbaarstelling van gezichtsbedekking bij betogingen een ontmoedigend effect kan hebben op het recht om te demonstreren, omdat mensen uit angst dan minder snel gaan deelnemen".
Handhaving van het voorgestelde verbod zal "moeilijkheden" veroorzaken, stelt de raad. Daarnaast is er volgens de raad juist een risico dat demonstraties escaleren doordat de politie moet optreden tegen mensen met gezichtsbedekking.
Eerder waren de Nederlandse Orde van Advocaten, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten al kritisch over het verbod, voorgesteld door het vorige kabinet.
loading

POPULAIR NIEUWS

