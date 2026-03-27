Onduidelijkheid over groot deel raketarsenaal Iran

WASHINGTON (ANP/RTR) - Iran heeft ondanks wekenlange bombardementen door de VS en Israël mogelijk nog veel raketten over. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat de Verenigde Staten alleen met zekerheid kunnen zeggen dat ongeveer een derde van de Iraanse projectielen is vernietigd.

Over een ander deel van het arsenaal bestaat grotere onduidelijkheid. Die raketten zijn mogelijk door aanvallen beschadigd, vernietigd of niet meer toegankelijk doordat ze in bedolven tunnels of bunkers liggen.

De vijf anonieme bronnen van Reuters baseren zich op Amerikaanse inlichtingen. Daar komt een ander beeld uit naar voren dan uit uitspraken van president Donald Trump, die deze week nog claimde dat Iran bijna geen raketten meer over heeft.

2500 tot 6000 raketten

De VS hebben niet openbaar gemaakt hoeveel raketten ze dachten dat Iran had voor de oorlog. Schattingen daarover lopen uiteen van 2500 tot ongeveer 6000. Het zou ook voor de Amerikanen lastig zijn om in te schatten hoeveel projectielen in ondergrondse bunkers waren opgeslagen.

Een hoge Amerikaanse functionaris vroeg zich af in welke mate de VS in staat zijn een goede inschatting te maken van de omvang van het Iraanse arsenaal. "Ik weet niet of we daar ooit accurate cijfers over zullen hebben."

10.000 militaire doelen bestookt

Naast de Iraanse raketten proberen de Amerikanen met hun aanvallen ook drones, marineschepen en defensie-industrie uit te schakelen. Er zouden de afgelopen weken meer dan 10.000 militaire doelen zijn bestookt door de Amerikaanse strijdkrachten.

Ondanks die grootschalige aanvallen laat Iran zien dat het zelf nog steeds doelen in de regio kan beschieten. Zo zou het land alleen op donderdag al vijftien ballistische raketten hebben afgevuurd op de Verenigde Arabische Emiraten.