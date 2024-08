Wall Street eindigt aandelenrally, Boeing grote verliezer

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag lager geëindigd. Daarmee kwam een einde aan de aandelenrally van eerder deze week en vorige week, na de verkoopgolf begin deze maand. Boeing behoorde tot de grootste verliezers en zakte 4,2 procent.

De geplaagde vliegtuigfabrikant kreeg twee nieuwe tegenslagen te verwerken. Boeing staakt testvluchten met zijn nieuwe toestel 777X nadat schade is ontdekt aan een onderdeel dat de vliegtuigmotoren met de vleugels verbindt. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil daarnaast dat vliegmaatschappijen de cockpitstoelen in hun Boeing 787 Dreamliners extra controleren. In maart raakten tientallen mensen gewond omdat een 787 van LATAM Airlines een onverwacht scherpe duikvlucht moest maken. Daarna kwamen meer meldingen binnen.

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 40.834,97 punten. De breder samengestelde S&P 500-index daalde, na acht handelsdagen van stijgingen, ook 0,2 procent tot 5597,12 punten. Techgraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent op 17.816,94 punten.