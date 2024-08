Waterschap meet opnieuw meer PFOS dan norm in Twentse beek

ALMELO (ANP) - In een zijtak van de Deurningerbeek, iets ten noorden van Hengelo, is een verhoogde concentratie PFOS gemeten. Dat meldt het waterschap Vechtstromen, dat in juli ook al een hogere concentratie van de schadelijke stoffen aantrof in het oppervlaktewater van de nabijgelegen Hesbeek. Beide beken liggen in de buurt van de voormalige militaire vliegbasis Twenthe, vermoedelijk de bron van de vervuiling.

In de zijtak van de Deurningerbeek lag de gemeten concentratie PFOS met 65 nanogram per liter water honderd keer boven de oppervlaktenorm van 0,65. In de Hesbeek werd eerder een concentratie gemeten van 100 nanogram per liter.

PFOS, onderdeel van de PFAS-familie, is een verzamelnaam voor chemische stoffen die niet of nauwelijks afbreken in het milieu en die schadelijk kunnen zijn voor mensen en dieren. Behalve in Twente zijn ook in de omgeving van andere vliegvelden verhoogde PFOS-concentraties gemeten, zoals in een sloot langs Lelystad Airport en in de buurt van vliegbasis Leeuwarden.

PFOS zat in blusschuim dat de brandweer vroeger op vliegvelden gebruikte, maar dat tegenwoordig verboden is. Het waterschap Vechtstromen meldt dat de bron van de vervuiling op het terrein van de voormalige vliegbasis Twenthe ligt, maar dat het onderzoek daarnaar van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede nog loopt. Het waterschap blijft de ernst en omvang van de vervuiling onderzoeken.