Wall Street eindigt eerste dag van nieuw beursjaar gemengd

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag op de eerste dag van het nieuwe beursjaar gemengd gesloten. Chipaandelen hebben hun opmars van 2025, dankzij het aanhoudende optimisme over AI, voortgezet.

Zo klom Nvidia 1,3 procent en Micron Technology 10,5 procent. Dat laatste bedrijf boekte zijn grootste koerswinst op een dag sinds april. In heel 2025 werd het aandeel van Nvidia ongeveer 39 procent meer waard. Dat van Micron Technology zelfs ruim 240 procent meer.

De Dow-Jonesindex sloot 0,7 procent hoger tot 48.382,39 punten. De breed samengestelde S&P 500-index klom 0,2 procent op 6858,47 punten. Techbeurs Nasdaq zakte een fractie naar 23.235,63 punten.

Kunstmatige intelligentie

Beleggers in New York keerden terug van een vrije dag op donderdag vanwege de jaarwisseling. Op oudjaarsdag waren op Wall Street nog minnen tot 0,8 procent te zien. Over heel 2025 werden wel flinke plussen op de koersenborden gezet.

Softwarebedrijven op Wall Street daalden juist, door zorgen over kunstmatige intelligentie. Bedrijven als Microsoft, Palantir, Crowdstrike en Salesforce zakten tot 5,6 procent.

Concurrentie voor Tesla

Tesla daalde 2,6 procent. Het bedrijf maakte bekend in de laatste drie maanden van 2025 wereldwijd 418.227 elektrische auto's te hebben verkocht. Dat was minder dan verwacht. Tesla heeft in veel markten, waaronder Nederland, last van felle concurrentie van Chinese merken zoals BYD. Dat bedrijf heeft de positie van Tesla als de grootste elektrische autofabrikant ter wereld overgenomen.

Berkshire Hathaway verloor 1,2 procent. Multimiljardair Warren Buffett heeft de dagelijkse leiding over het investeringsbedrijf per 1 januari overgedragen aan Greg Abel. De 95-jarige Buffett kondigde in mei al aan een stap terug te doen. Hij blijft wel aan als voorzitter bij Berkshire Hathaway. In een interview met zakenzender CNBC sprak Buffett zijn lof uit over Abel.

Beleggers in edelmetalen konden vrijdag profiteren van gestegen prijzen voor bijvoorbeeld goud en zilver, na het topjaar 2025. De goudprijs lag vrijdag 0,2 procent hoger tot zo'n 4329 dollar per troy ounce (31,1 gram). Ook de bitcoin maakte een opmars. De grootste cryptomunt ter wereld werd 1,8 procent duurder naar ongeveer 89.820 dollar.