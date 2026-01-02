Na de knal begint de echte nachtmerrie: leven na een vuurwerkbom

Een paar huizen verderop zijn 2 zaken van de Pizzabakkers. Blijkbaar haat iemand het bedrijf: er zijn herhaaldelijk stevige explosieven afgegaan. Grote schade voor de Pizzabkkers, maar ook voor omliggende zaken, en woningen. En angst.

Met als extreem de boze mensen die een bruidswinkel wilden straffen en per ongeluk een heel huizenblok opbliezen in de Tarwekamp

Maar na de explsoies begint voor betrokkenen de ellende pas. Want het doelwit moet wel mede schuldig zijn.

Een explosie bij je huis of zaak is geen eenmalige klap, maar vaak het begin van een lang, uitputtend gevecht met angst, bureaucratie en onzekere schadeafwikkeling. Terwijl de politiek spreekt over cijfers en daders, zitten bewoners en ondernemers opgescheept met een nachtmerrie die maar niet ophoudt. Je zaak gaat dicht, de buren kijken je aan als crimineel en d e schade is niet zomaar vergoed.

Volgens de politie waren er in de eerste negen maanden van 2024 al 768 aanslagen met explosieven, vooral bij woningen; het aantal incidenten stijgt al jaren. Hoofdofficier van justitie René de Beukelaer noemt vuurwerkbommen „een taai probleem, waarvoor geen simpele oplossingen bestaan”. De meeste bommen zijn gemaakt van illegaal zwaar vuurwerk ; „een doos Cobra’s is qua explosieve kracht te vergelijken met een emmer handgranaten”, waarschuwt hij. Ondertussen worden jonge jongens via Snapchat en Instagram geronseld alsof het om een soort spel gaat.

Voor slachtoffers begint de ellende pas na de knal. Slachtofferhulp Nederland vermoedt dat het inmiddels om enkele duizenden slachtoffers per jaar gaat, inclusief buren die geen directe schade hebben maar wel getraumatiseerd zijn. Mensen raken hun huis, spullen en basisgevoel van veiligheid kwijt en moeten tegelijk antwoorden op pijnlijke vragen van politie en verzekeraars: had u vijanden, deed u iets verkeerd, klopt uw polis wel? Dat wordt door slachtoffers vaak ervaren als een tweede straf.

Daarna volgt de stroperige afwikkeling. Wie geen (goede) inboedelverzekering heeft, kan blijvend voor duizenden euro’s schade opdraaien. Zelfs goed verzekerden houden geregeld restschade over en zijn afhankelijk van lange strafzaken om hun geld ooit terug te zien. Slachtofferhulp adviseert daarom direct na een explosie alles te documenteren – foto’s, bonnetjes, lijstjes – en zo nodig een eigen contra-expert in te schakelen om de schade te laten beoordelen.

Tussen al die procedures door blijven littekens meestal onzichtbaar. Slachtoffers schrikken maanden of jaren later nog van een dichtslaande deur of het eerste vuurwerk rond de jaarwisseling. Initiatieven als ‘Na de knal’, waar ervaringsdeskundigen met nieuwe slachtoffers praten, laten zien dat erkenning misschien wel de belangrijkste vorm van hulp is. De Beukelaer vat het samen: „Het is heel erg belangrijk om te voorkomen dat mensen het gevoel hebben dat ze er alleen voorstaan.”slachtofferhulp+1​