Wall Street eindigt hoger in aanloop naar rentebesluit Fed

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geëindigd in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Algemeen wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank het rentetarief met een kwart procentpunt gaat verlagen.

Ook werd voortgeborduurd op de hoop dat de Verenigde Staten en China binnenkort een handelsakkoord zullen sluiten, wat maandag al leidde tot recordstanden op Wall Street. Daarnaast heerste er optimisme over de bedrijfsresultaten van grote techbedrijven die later deze week worden verwacht.

De drie hoofdgraadmeters sloten opnieuw op recordstanden. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent hoger op 47.706,37 punten. De brede S&P 500-index won 0,2 procent tot 6890,89 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 0,8 procent naar 23.827,50 punten.

Apple

Nvidia klom 5 procent. Topman Jensen Huang van het AI-chipbedrijf heeft gezegd dat Nvidia zeven supercomputers gaat bouwen voor het Amerikaanse ministerie van Energie. Daarnaast neemt Nvidia een belang van 1 miljard dollar in het Finse telecombedrijf Nokia, werd dinsdag bekendgemaakt.

Apple eindigde 0,1 procent hoger, nadat de iPhone-maker dinsdag voor het eerst een beurswaarde had bereikt van 4 biljoen dollar. Apple profiteert van een sterke vraag naar zijn nieuwste iPhone-modellen, die de zorgen over de trage vooruitgang in de race voor kunstmatige intelligentie (AI) heeft weggenomen. Apple komt donderdag met cijfers.

Microsoft en OpenAI

Amazon, dat ook donderdag de boeken opent, won 1 procent. Het webwinkelconcern gaat ongeveer 14.000 kantoorbanen schrappen. Topman Andy Jassy voorspelde in juni al dat het personeelsbestand van het bedrijf de komende jaren zal krimpen, omdat kunstmatige intelligentie (AI) steeds meer taken overneemt.

Microsoft steeg 2 procent. Het techbedrijf heeft een deal bereikt over een vernieuwde invulling van zijn partnerschap met OpenAI. Daarbij krijgt Microsoft onder meer een belang van 27 procent in de ChatGPT-maker en behoudt het toegang tot de technologie van OpenAI tot 2032. Het bedrijf presenteert woensdag de kwartaalresultaten.

United Parcel Service (UPS) kreeg er 8 procent bij. De grote pakketvervoerder, die ook in Nederland actief is, boekte in het derde kwartaal meer winst dan verwacht. Het plan van topvrouw Carol Tomé om de kosten drastisch te verlagen en het bezorgnetwerk te hervormen lijkt resultaat op te leveren.