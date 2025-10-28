ECONOMIE
Van der Plas en Timmermans bekritiseren elkaar over onteigening

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 21:21
DEN HAAG (ANP) - BBB-leider Caroline van der Plas en Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) hebben elkaar in het NOS-verkiezingsdebat bekritiseerd over het onteigenen van boerenbedrijven. "Het allereerste dat uit de heer Timmermans' mond komt is onteigenen", stelde Van der Plas. Daarop zei Timmermans: "Merkwaardig, dat mevrouw Van der Plas dan wel wil onteigenen als het om defensie gaat."
Dit ontkende Van der Plas. "De heer Timmermans heeft zijn feiten niet op orde." BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman (Defensie) "is bezig met gesprekken over verplaatsing, er zal waarschijnlijk helemaal niet onteigend worden".
Vorige maand zei Tuinman in een Kamerdebat dat onteigening om ruimte te maken voor defensie tot de mogelijkheden behoort. BBB wil het liefst dat Defensie uitbreidt in natuurgebied, en dat landbouwgrond wordt beschermd.
