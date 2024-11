Wall Street eindigt hoger na akkoord tussen Israël en Hezbollah

NEW YORK (ANP) - Wall Street is dinsdag hoger gesloten na het akkoord over een staakt-het-vuren tussen Israël en Hezbollah. De Amerikaanse president Joe Biden prees de overeenkomst als een belangrijke stap om een einde te maken aan het conflict tussen de twee dat al duizenden levens heeft geëist.

De Dow-Jonesindex begon de handelsdag nog met een koersverlies, maar eindigde 0,3 procent hoger op 44.860,31 punten. De brede S&P 500-index won daarnaast 0,6 procent tot 6021,63 punten. Techgraadmeter Nasdaq kreeg eveneens 0,6 procent bij, op 19.174,30 punten.

Beleggers verwerkten ook de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve. Daaruit bleek dat de beleidsmakers bij de Amerikaanse centrale bank begin deze maand nog verdeeld waren over hoeveel verder ze de rente mogelijk moeten verlagen. Wel was er een brede voorkeur voor het "geleidelijk" beperken van de leenkosten.

Op de financiële markten werd tevens gereageerd op een dreigement van aankomend president Donald Trump om na zijn aanstelling in januari een extra importtarief van 10 procent te heffen op Chinese goederen. Daarnaast moeten Canada en Mexico 25 procent gaan betalen voor alle producten die de grens over gaan. Economen vrezen dat de Amerikaanse importtarieven leiden tot een wereldwijde handelsoorlog en hogere prijzen die de inflatie weer aanwakkeren.