Wall Street eindigt hoger na geruststelling van Federal Reserve

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger geëindigd. Na een wispelturige handelsweek leken beleggers wat gerustgesteld te zijn door een interview in de Financial Times met het hoofd van de afdeling in Boston van de Federal Reserve, Susan Collins. Ze stelde dat de Fed "absoluut bereid zou zijn" om de financiële markten te stabiliseren als de omstandigheden wanordelijk worden. "De markten blijven goed functioneren. We zien over het algemeen geen liquiditeitsproblemen", voegde ze daaraan toe.

Door mede de uitspraken van Collins beleefde de brede S&P 500-index zijn beste week sinds november 2023. De S&P 500 klom 1,8 procent naar 5363,36 punten. De Dow-Jonesindex steeg 1,6 procent tot 40.212,71 punten. Techgraadmeter Nasdaq sloot 2,1 procent hoger op 16.724,46 punten.

De mededeling van het Witte Huis dat de Amerikaanse president Donald Trump openstaat voor een deal met China zorgde verder voor opluchting onder beleggers. Het Witte Huis zei dat Trump hierover "optimistisch is".

Beleggers keken daarnaast uit naar de start van het kwartaalcijferseizoen. Onder andere de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Wells Fargo en Morgan Stanley kwamen vrijdag met resultaten. Wells Fargo daalde 1 procent. De winst van de bank viel in het eerste kwartaal hoger uit dan verwacht. Topman Charlie Scharf waarschuwde wel dat de heffingen van de VS de economische groei dreigen te vertragen.

JPMorgan Chase steeg 4 procent. De grootste bank van de Verenigde Staten boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Topman Jamie Dimon zei wel "aanzienlijke turbulentie" te voorzien voor de Amerikaanse economie. Dimon waarschuwde woensdag nog dat het agressieve Amerikaanse tariefbeleid waarschijnlijk zal leiden tot een recessie in de grootste economie ter wereld. Trump besloot kort daarna de invoering van bepaalde importheffingen voor de meeste landen met negentig dagen uit te stellen. Morgan Stanley klom 1,4 procent.

Beleggers reageerden ook op een nieuwe vergeldingsactie van China. Vanaf zaterdag heft China een importbelasting van 125 procent op Amerikaanse goederen. De hevige handelsoorlog tussen de twee grootste economieën ter wereld gaat daarmee onverminderd voort.