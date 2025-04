VS-gezant sprak ruim vier uur met Russische president Poetin

MOSKOU (ANP/AFP) - De Amerikaanse gezant Steve Witkoff en de Russische president Vladimir Poetin hebben ruim vier uur met elkaar gesproken, melden Russische media na afloop van de ontmoeting in Sint-Petersburg. De twee spraken over de Russische oorlog tegen Oekraïne. Mogelijk ging het ook over een eventuele ontmoeting tussen Poetin en de Amerikaanse president Donald Trump.

Een Russische woordvoerder had voor het gesprek de verwachtingen getemperd. Hij zei dat het overleg tussen Witkoff en Poetin niet baanbrekend zou zijn en dat er dus ook geen grote doorbraken verwacht moesten worden.

Witkoff sprak eerder in Sint-Petersburg met Poetins gezant voor buitenlandse investeringen en economische samenwerking.