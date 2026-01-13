Wall Street eindigt lager, JPMorgan verliest na resultaten

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen de handelsdag uitgegaan. Onder meer JPMorgan Chase ging omlaag, ondanks dat de grootste bank van de Verenigde Staten het beste vierde kwartaal ooit kende en beter presteerde dan verwacht. Het aandeel zakte 4,2 procent.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent lager op 49.191,99 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,2 procent naar 6963,74 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,1 procent tot 23.709,88 punten.

Beleggers hadden de aandacht dinsdag ook gericht op nieuwe Amerikaanse inflatiegegevens. In december stegen de consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld minder hard dan verwacht. Het meevallende inflatiecijfer versterkte de hoop op een verdere renteverlaging door de Federal Reserve.