Kamerleden ontstemd over woningbezit sociale huurders

door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 22:20
DEN HAAG (ANP) - Een reeks partijen is er niet blij mee dat duizenden huurders van sociale huurwoningen ook een of meerdere woningen bezitten. Bijna 12.000 sociale huurders zijn ook eigenaar van een woning en sommigen zelfs van meer dan tien, meldde het Centraal Planbureau dinsdag. "Oneerlijk en onrechtvaardig", zei Hans Vijlbrief (D66) in een debat.
In een deel van de gevallen kozen de huurders er niet voor om een woning te bezitten, bijvoorbeeld omdat ze een woning erfden. Dat benoemde Vijlbrief ook. "Maar drie à vijf à tien woningen per ongeluk hebben terwijl je in een sociale woning zit, dat zou ik toch wel misbruik willen noemen." Henk Vermeer (BBB) wilde van partijgenoot en demissionair woonminister Mona Keijzer een brief met "alle ins en outs".
"Iemand die al een woning heeft, hoeft niet in een sociale huurwoning te zitten", zei Habtamu de Hoop van GroenLinks-PvdA. Hij noemde de groep "profiteurs" en vindt dat zij ruimte moeten maken voor andere mensen.
