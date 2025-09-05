Wall Street eindigt lager na zwak banenrapport

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over de economische vooruitzichten van de Verenigde Staten nadat uit het belangrijke Amerikaanse banenrapport bleek dat de banengroei in augustus sterk was afgenomen.

Volgens de cijfers van de Amerikaanse overheid kwamen er in augustus 22.000 banen bij. Kenners hadden gemiddeld gerekend op een groei van 75.000 banen. De werkloosheid is licht gestegen tot 4,3 procent. De banengroei in juli werd daarnaast naar boven bijgesteld. Het cijfer in juni werd fors naar beneden bijgesteld. Volgens het Bureau of Labor Statistics verloren de VS die maand 13.000 banen, terwijl eerder nog 14.000 nieuwe banen werden gemeten.

De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent lager op 45.400,86 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,3 procent naar 6481,50 punten. Techgraadmeter Nasdaq zakte een fractie tot 21.700,39 punten.

De banengroei in de grootste economie ter wereld speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve. Een zwakke arbeidsmarkt geeft de centrale bank meer ruimte om de leenkosten te verlagen en de economie te ondersteunen. Door het banenrapport zijn de verwachtingen van beleggers toegenomen dat de Fed deze maand begint met het verlagen van de rente.

Lululemon Athletica verloor 18,6 procent. De Canadees-Amerikaanse sportkledingfabrikant, bekend van yogaleggings, boekte afgelopen kwartaal iets minder omzet dan verwacht. Ook werd het bedrijf opnieuw negatiever over de vooruitzichten dit jaar. Het sportmerk worstelt onder meer met de hoge kosten van de Amerikaanse importheffingen en een lastige consumentenomgeving.

Tesla klom 3,6 procent. Het bestuur van de autofabrikant heeft een nieuw beloningspakket voorgesteld voor topman Elon Musk dat in potentie 1000 miljard dollar waard kan worden. Om dat bedrag te krijgen moet Musk onder meer de beurswaarde van Tesla in tien jaar fors verhogen tot 8,5 biljoen dollar.

Broadcom steeg 9,4 procent na goed ontvangen resultaten. Topman Hock Tan verklaarde daarnaast dat de chipfabrikant voor ruim 10 miljard dollar aan orders heeft binnengehaald van een niet nader genoemde nieuwe klant. Volgens persbureau Bloomberg gaat het om OpenAI, het bedrijf achter chatbot ChatGPT. OpenAI zou met hulp van Broadcom een eigen chip voor kunstmatige intelligentie (AI) willen ontwikkelen om te concurreren met Nvidia (min 2,7 procent).