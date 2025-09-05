AI-bedrijf Anthropic treft miljardenschikking over auteursrechten

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - AI-bedrijf Anthropic gaat 1,5 miljard dollar betalen nadat het een schikking heeft getroffen in een rechtszaak over auteursrecht. Het is een van de grootste schikkingen tot nu toe op het gebied van AI en intellectueel eigendom.

De schikking is een van de eerste in tientallen auteursrechtzaken die zijn aangespannen tegen AI-bedrijven. De collectieve rechtszaak werd aangespannen namens de auteurs van maar liefst 7 miljoen boeken die de start-up ervan beschuldigden illegaal gedownloade versies van hun auteursrechtelijk beschermde teksten te hebben gebruikt om zijn AI-modellen te trainen. Een advocaat van de eisers noemde het akkoord een "mijlpaal".

Anthropic verklaarde tijdens de procedure dat het zich "buitensporig onder druk gezet" voelde, omdat het failliet zou kunnen gaan als het de rechtszaak verloor.

Er lopen ook nog rechtszaken over auteursrechten tegen Anthropic die zijn aangespannen door muziekuitgevers en het sociale mediaplatform Reddit.