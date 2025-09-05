ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Canada komt met miljardensteunpakket voor bedrijven om tarieven

Economie
door anp
vrijdag, 05 september 2025 om 22:16
anp050925187 1
OTTAWA (ANP/BLOOMBERG) - De Canadese premier Mark Carney heeft een steunpakket van miljarden dollars aangekondigd voor Canadese bedrijven die getroffen zijn door de importheffingen die Canada en de Verenigde Staten elkaar hebben opgelegd. Hij zei onder meer dat de regering 5 miljard Canadese dollar (zo'n 3,1 miljard euro) zal investeren via een nieuw fonds om bedrijven te helpen zich aan te passen en te groeien.
Ook worden leningen door de nationale ontwikkelingsbank uitgebreid voor kleine en middelgrote bedrijven. Er komt ook een nieuw omscholingsprogramma voor tienduizenden werknemers. Daarnaast beloofde Carney werkgerelateerde verzekeringen flexibeler te maken.
President Donald Trumps heffingen op staal, aluminium en auto's hebben de Canadese export beperkt en geleid tot banenverlies. Onlangs heeft Canada veel tegenheffingen op Amerikaanse producten geschrapt. Carney liet de importheffing van 25 procent op staal en auto's uit de VS wel staan.
Vorig artikel

VN: M23 en leger Congo pleegden mogelijk oorlogsmisdaden

Volgend artikel

Wall Street eindigt lager na zwak banenrapport

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage (4)

Fleur Agema en Martin Bosma gaan nu de PVV en Wilders al te lijf (en dan moeten de verkiezingen nog komen)

ANP-3736345

6 tekenen dat je last hebt van een ijzertekort

anp050925066 1

Poetin beklemtoont: ik ga schieten op westerse troepen in Oekraïne

ANP-522960271

Dit is hoe oud je hond écht is in mensenjaren; het is niet leeftijd keer 7

ANP-517699523

Twee groepen mensen kregen even veel calorieën aan bewerkt of onbewerkt voedsel, maar vielen ze ook even veel af?

ANP-521867925

Hoe ga je om met slecht nieuws? Drie tips van de Stoïcijnen