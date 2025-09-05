Canada komt met miljardensteunpakket voor bedrijven om tarieven

OTTAWA (ANP/BLOOMBERG) - De Canadese premier Mark Carney heeft een steunpakket van miljarden dollars aangekondigd voor Canadese bedrijven die getroffen zijn door de importheffingen die Canada en de Verenigde Staten elkaar hebben opgelegd. Hij zei onder meer dat de regering 5 miljard Canadese dollar (zo'n 3,1 miljard euro) zal investeren via een nieuw fonds om bedrijven te helpen zich aan te passen en te groeien.

Ook worden leningen door de nationale ontwikkelingsbank uitgebreid voor kleine en middelgrote bedrijven. Er komt ook een nieuw omscholingsprogramma voor tienduizenden werknemers. Daarnaast beloofde Carney werkgerelateerde verzekeringen flexibeler te maken.

President Donald Trumps heffingen op staal, aluminium en auto's hebben de Canadese export beperkt en geleid tot banenverlies. Onlangs heeft Canada veel tegenheffingen op Amerikaanse producten geschrapt. Carney liet de importheffing van 25 procent op staal en auto's uit de VS wel staan.