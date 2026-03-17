Wall Street eindigt licht hoger terwijl Iranoorlog voortwoedt

\NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn met bescheiden winsten gesloten. In het Midden-Oosten zijn nog altijd geen tekenen van de-escalatie in de oorlog van de Verenigde Staten en Israël tegen Iran. Olieprijzen liepen verder op, maar in beperkte mate.

De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 6716,09 punten. De Dow-Jonesindex won 0,1 procent tot 46.993,26 punten en techbeurs Nasdaq eindigde 0,5 procent hoger op 22.479,53 punten.

Iran benadrukte dat de blokkade van de Straat van Hormuz niet los gezien kan worden van de oorlog. Het land blokkeert de vaart door die zeestraat, die erg belangrijk is voor het vervoer van olie en gas. De energieprijzen zijn sinds het begin van de oorlog dan ook hard gestegen.

Oorlog

De gevechten in het Midden-Oosten gingen verder. Zo claimde Israël een kopstuk van het Iraanse regime te hebben gedood. In Irak werden Amerikaanse diplomatieke posten aangevallen.

De prijs voor Brentolie steeg 3,4 procent tot 103,62 dollar per vat. Een vat Amerikaanse olie werd 2,9 procent duurder en kostte 96,16 dollar per vat.

Rentebesluit

Beleggers kijken ook vooruit naar het rentebesluit van de Federal Reserve woensdag. De Amerikaanse centrale bank houdt de leenkosten waarschijnlijk onveranderd, maar veel aandacht gaat uit naar de toelichting van voorzitter Jerome Powell. Mogelijk zegt hij iets over de mogelijke gevolgen van de oorlog voor de Amerikaanse arbeidsmarkt en inflatie.

Luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines kende een goede dag op de beurs en werd 6,6 procent meer waard. Het bedrijf is positiever geworden over de omzet in het eerste kwartaal.

Het Texaanse Swarmer maakte een opvallend beursdebuut. Het bedrijf dat AI-software ontwikkelt voor drones op het slagveld werd ruim 500 procent meer waard, nadat de handel meermaals was stilgelegd wegens hevige koersbewegingen. Swarmer stelt dat de technologie al wordt ingezet door Oekraïne in de oorlog tegen Rusland.