Revolutionaire Garde bevestigt dood Basij-leider Soleimani

TEHERAN (ANP/RTR) - De Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) heeft bevestigd dat Gholamreza Soleimani is omgekomen bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Soleimani gaf leiding aan de zogenoemde Basij, een paramilitaire beweging die onder meer verantwoordelijk wordt gehouden voor het gewelddadig neerslaan van de protesten in Iran in januari.

In de verklaring van de IRG, aangehaald door Al Jazeera, wordt Soleimani geroemd om de "strategisch ongekende rol" die hij speelde binnen de Basij. Zo zou hij onder meer "onderdrukte en kwetsbare groepen" hebben bijgestaan. "Deze laffe moord laat het belang en de rol van de Basij zien in de strijd tegen het leger van Amerikaanse terroristen en het zionistische regime en hun moordenaars, met name in de huidige oorlog", aldus de IRG. Iran gebruikt doorgaans de term 'zionisten' om Israël aan te duiden.

Eerder op dinsdag zei Israël naast Soleimani ook het hoofd van de Iraanse veiligheidsraad, Ali Larijani, te hebben gedood. The New York Times meldde nadien op basis van anonieme Iraanse functionarissen dat dit vermoedelijk inderdaad het geval is. Over Larijani heeft Iran zich vooralsnog niet uitgelaten, noch heeft hij zelf een teken van leven gegeven.