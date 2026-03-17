CDA Doetinchem vraagt landelijke politici om op taal te letten

TILBURG (ANP) - Landelijke politici moeten op hun taal letten. Dat stelde lijsttrekker van CDA Doetinchem Jeroen Berends tijdens het NOS-slotdebat in LocHal in Tilburg tijdens een gesprek over bedreigingen van raadsleden. Volgens hem is het werk als raadslid intimiderender geworden en werkt het taalgebruik van politiek Den Haag door in de samenleving. Vorige maand meldde de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme dat discriminerende taal online steeds normaler wordt omdat politici in de Tweede Kamer die ook gebruiken.

Een op de drie raadsleden is de afgelopen vier jaar bedreigd. De bedreigingen vinden vaker plaats aan het adres van vrouwelijke politici. Janette Bosma van de PvdD Groningen zei dat het bij vrouwen vaker over hun uiterlijk gaat en bij mannen vaker over de inhoud. Volgens Lazise Hillebregt van D66 Dronten "triggert" vooral duurzaamheid negativiteit.

"Wees het goede voorbeeld, maar wees ook gewoon eerlijk", gaf Hillebregt de landelijke fractievoorzitters mee.