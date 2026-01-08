ISS-astronauten eerder terug naar aarde om ziek bemanningslid

WASHINGTON (ANP) - Astronauten van het Internationale Ruimtestation (ISS) keren eerder terug naar de aarde vanwege een "medische situatie" bij een van de bemanningsleden, heeft de NASA bekendgemaakt. De toestand van het bemanningslid is stabiel, zei directeur Jared Isaacman van de ruimtevaartorganisatie tijdens een persconferentie.

"De gezondheid en het welzijn van onze astronauten is altijd onze grootste prioriteit", aldus Isaacman. Om die reden is besloten "Crew 11 vóór hun geplande vertrek te laten terugkeren". In de komende dagen moeten astronauten Zena Cardman, Michael Fincke, Kimiya Yui en Oleg Platonov weer terugkeren naar de aarde. De NASA zei om privacyredenen niet om welk bemanningslid het ging en gaf geen verdere details over de medische situatie.

Er is geen sprake van een noodgeval, maar een "aanhoudend risico" leidde tot de beslissing om ze eerder terug te laten keren, zei James Polk, het medisch hoofd van NASA. Hij zei dat, ondanks dat het ISS goed is uitgerust voor medische ingrepen, in deze situatie de patiënt het beste op aarde verder kan worden onderzocht. Volgens Polk had de medische situatie niets te maken met de werkzaamheden aan boord of met het maken van een ruimtewandeling.

In februari moet een nieuwe bemanningsploeg naar het ISS vertrekken.