Vlieland tweede met uitslag: liberalen grootste partij geworden

OOST-VLIELAND (ANP) - Vlieland is traditiegetrouw als tweede gemeente met de voorlopige uitslag van de verkiezingen gekomen. Alleen lokale partijen deden mee op het Friese Waddeneiland. Nieuw Liberaal Vlieland werd de grootste partij met 36,7 procent van de stemmen, goed voor 4 van de 9 zetels in de raad.

Vier jaar geleden hadden de liberalen 28,5 procent van de stemmen gekregen. GroenWit werd de tweede partij, met 1 stem meer dan Lijst Fier. Die was vier jaar geleden nog de grootste geworden. Algemeen Belang Vlieland werd de kleinste partij met 1 zetel.

Ongeveer 64 procent van de kiezers heeft een stem uitgebracht. De opkomst was een fractie hoger dan vier jaar geleden.