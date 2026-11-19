NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse beurzen zijn donderdag flink gedaald, omdat de megabeursgang van Anthropic het vertrouwen van beleggers in kunstmatige intelligentie (AI) toch niet marktbreed kon doen herstellen. Na een vroege piek in de aandelenkoers van Anthropic zakte de koerswinst van het AI-bedrijf tevens flink terug.

Anthropic ging bij zijn recordbeursdebuut uiteindelijk zo'n 17 procent hoger de handel uit. Daarmee halveerde de koerswinst, want het aandeel opende 34 procent in de plus.

De bekende Dow Jonesindex verloor 2,2 procent op 49.097,06 punten. De brede S&P 500 ging 2 procent omlaag naar 7175,83 punten en techbeurs Nasdaq speelde 2,3 procent kwijt op 23.879,20 punten.

"De beursgang van Anthropic is een groot succes", zei een deskundige van de firma Miller Tabak tegen persbureau Bloomberg. "Maar de beursgang doet weinig om de grotere problemen van de markt weg te nemen, zoals zorgen over de winstgevendheid van AI, enorme uitgaven, hogere rentes, spanningen op de kredietmarkt en geopolitieke risico's."