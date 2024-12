Bronnen: Apple staakt plan abonnement met jaarlijks nieuwe iPhone

CUPERTINO (ANP) - Apple is onlangs gestopt met het ontwikkelen van een abonnementsdienst voor iPhones, melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Het was de bedoeling dat iPhonebezitters maandelijks een bepaald bedrag zouden betalen en elk jaar een nieuwe smartphone zouden krijgen.

Het besluit zou onderdeel uitmaken van een bredere koerswijziging van de betaaldiensten van Apple. Eerder dit jaar zou het bedrijf ook een project hebben stopgezet om mensen aankopen in meerdere termijnen te laten afbetalen.

Het team dat aan de abonnementsdienst werkte is volgens de ingewijden overgeplaatst naar andere projecten. Bloomberg maakte in 2022 op basis van bronnen bekend dat Apple aan de abonnementsdienst werkte voor apparaten als de iPhone. Het techconcern wilde daarmee meer omzet genereren en consumenten minder geld in een keer laten betalen voor een nieuw apparaat.