Wall Street herstelt na zware koersverliezen, olieprijs daalt

NEW YORK (ANP) - Wall Street is vrijdag positief begonnen, na de zware koersverliezen een dag eerder. De olieprijzen gingen omlaag, na de sterke stijging een dag eerder door de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. Handelaren reageerden onder meer op de nieuwe Amerikaanse importheffingen van 10 en 12,5 procent voor zestig handelspartners, waaronder de Europese Unie. De nieuwe handelstarieven van president Donald Trump zouden de handelsstromen verder onder druk kunnen zetten, waardoor de vraag naar olie zou kunnen dalen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent op 51.813 punten. De brede S&P 500-index 0,1 procent tot 7413 punten en techgraadmeter Nasdaq 0,1 procent hoger op 25.154 punten.

Donderdag verloren de Amerikaanse beurzen nog tot 2,2 procent door zorgen over de hoge investeringen van techbedrijven in AI.