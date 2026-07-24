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Israël: meer inlijving Westoever en meer actie tegen Palestijnen

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 15:46
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JERUZALEM/NABLUS (ANP/AFP) - Israël gaat nieuwe nederzettingen van Joodse kolonisten op de bezette Westelijke Jordaanoever vestigen. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu na nieuwe gewelddadigheden.
Bij het incident werden ten zuidwesten van Nablus zes mensen gedood bij een aanval van kolonisten op een dorp. Twee Israëliërs en zeker vier Palestijnen kwamen daarbij om het leven. Volgens de Israëlische krijgsmacht ging het om een ongecoördineerde en gevaarlijke actie van kolonisten op het plaatsje Tell.
Naast het vestigen van nieuwe nederzettingen kondigde Netanyahu aan dat meer kolonies een naar de Israëlische wet juridische basis zullen krijgen. Naar internationaal recht zijn alle Joodse nederzettingen in het bezette gebied illegaal.
Netanyahu en defensieminister Israel Katz kondigden meer "intensieve militaire acties in dorpen" aan tegen "centra van terroristen", net als andere maatregelen tegen Palestijnen.
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