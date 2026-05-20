Wall Street hoger geopend, beleggers wachten op cijfers Nvidia

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse beurzen gingen woensdag hoger van start, geholpen door meevallende bedrijfsresultaten en een daling van de olieprijs. Beleggers kijken vooral uit naar de kwartaalresultaten van chipconcern Nvidia, die na de slotbel worden gepubliceerd.

Nvidia en andere chipbedrijven zijn sinds de start van het jaar flink in waarde gestegen door de enorme vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie (AI). Beleggers zijn vooral benieuwd of de resultaten van het bedrijf de hoge koerswaarderingen in de sector kunnen rechtvaardigen. Het aandeel Nvidia stond kort na de opening licht hoger.

De Dow-Jonesindex steeg een fractie tot 49.375 punten. De S&P 500, de graadmeter van de vijfhonderd grootste Amerikaanse bedrijven, won 0,2 procent tot 7370 punten en de techbeurs Nasdaq klom 0,6 procent tot 26.025 punten. Dinsdag gingen de koersen nog over een breed front omlaag door aanhoudende zorgen over de inflatie als gevolg van de hoge olieprijzen.

"De rally onder chipaandelen is tijdelijk stilgevallen; de markt wacht eigenlijk vooral op de kwartaalcijfers van Nvidia. Nvidia kan voorlopig waarschijnlijk doorgaan met het overtreffen van de verwachtingen en het verhogen van prognoses, wat de rally in deze aandelen opnieuw kan aanwakkeren", zei een beleggingsexpert van de Britse zakenbank Panmure Liberum.

Olie werd woensdag wat goedkoper. Amerikaanse olie daalde 2 procent tot 102 dollar per vat. Brent, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, zakte ruim 2 procent in prijs tot minder dan 109 dollar.

Kluswinkelketen Lowe's verloor 3,5 procent na bekendmaking van resultaten. Target, dat kleding, huishoudelijke artikelen, elektronica en etenswaren verkoopt, meldde eveneens resultaten en dook 7 procent in het rood.

Later op de dag komen ook nog de notulen van de rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank in april. Mogelijk wordt daaruit duidelijk hoe groot de meningsverschillen binnen de Fed zijn over het rentebeleid en de ernst van de inflatie. Het ging toen om een van de meest verdeelde vergaderingen van de afgelopen jaren. Die bijeenkomst markeerde ook het einde van de termijn van voorzitter Jerome Powell.