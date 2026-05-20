Minister Rubio: VS willen nieuw hoofdstuk in relatie met Cuba

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio stelt dat zijn land een "nieuw hoofdstuk" wil openen in de relatie met de inwoners van het arme Cuba. Hij verklaart in een Spaanstalige videoboodschap aan het volk dat Washington 100 miljoen dollar (circa 86 miljoen euro) aan eten en medicijnen wil sturen.

Die hulp moet dan wel via de katholieke kerk of goede doelen worden verspreid. "Wij in de Verenigde Staten bieden aan u niet alleen te helpen de huidige crisis te verlichten, maar ook een betere toekomst op te bouwen", aldus Rubio. Volgens hem zit alleen het Cubaanse bestuur de nieuwe relatie in de weg.

Hij beschuldigt de communistische leiding van diefstal, corruptie en onderdrukking. Zij zijn volgens hem de reden dat het land niet genoeg stroom, brandstof en eten heeft. Het Caribische eiland met 9,6 miljoen inwoners kampt al jaren met stroomuitval. Rubio wijst daarvoor naar de regering. Het ligt volgens hem niet aan de VS, die in januari een olieblokkade afkondigden.