Wall Street hoger in afwachting Brits-Amerikaanse handelsdeal

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen donderdag verder omhoog door de hoop op een mogelijke handelsdeal tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump, die later op de dag een persbijeenkomst houdt, zal de deal de relatie tussen de twee landen "jarenlang verstevigen". Het Verenigd Koninkrijk is het eerste land dat een handelsdeal sluit met de VS en volgens Trump zullen "meerdere deals" volgen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent hoger op 41.342 punten. De brede S&P 500-index won 0,6 procent tot 5665 punten en de techgraadmeter Nasdaq steeg 0,9 procent tot 17.894 punten.

Beleggers kauwden daarnaast nog na op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank hield de rente woensdagavond zoals verwacht onveranderd. Fed-voorzitter Jerome Powell gaf daarbij aan geen haast te hebben om de leenkosten te verlagen. Volgens hem is er nog te veel onzekerheid over Trumps importheffingen en moet de verwachte "schok" in inflatie door de heffingen nog komen. Trump had Powell juist opgeroepen om de rente te verlagen en noemde hem opnieuw een "dwaas, die geen idee heeft wat hij doet".

Miljardendeal

Chipbedrijven als Nvidia, Qualcomm, AMD en Intel stegen tot 3 procent. Volgens persbureau Bloomberg is Trump van plan de nieuwe exportbeperkingen voor AI-chips van zijn voorganger Joe Biden in te trekken. Die zouden medio mei ingaan. De Britse chipontwikkelaar Arm zakte echter meer dan 7 procent, na tegenvallende vooruitzichten voor het huidige kwartaal.

Alphabet klom ruim 1 procent. Het moederbedrijf van Google kelderde woensdag ruim 7 procent door twijfel over het voortbestaan van een miljardendeal met Apple. Apple kijkt naar verluidt naar het vernieuwen van zijn browser Safari door AI-zoekfuncties toe te voegen. Dat zou betekenen dat Google niet langer standaard de zoekfuncties levert voor de browser.