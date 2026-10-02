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Jetten: geen herstelbetalingen na onderzoek koloniale rol Oranjes

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Er komen geen nieuwe herstelbetalingen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes, zei premier Rob Jetten in zijn wekelijkse persconferentie. Volgens de minister-president loopt er al een meerjarenprogramma sinds de excuses voor het slavernijverleden.
"Daar zijn we al volop mee bezig", zei Jetten. Voor de plannen die al lopen is "forse financiering uitgetrokken". Het kabinet stelde er in 2023 na de excuses van de regering en de koning 200 miljoen euro voor beschikbaar.
De premier was "diep onder de indruk" van het feit dat koning Willem-Alexander zelf om het onderzoek had gevraagd. Jetten hoopt dat het onderzoek kan "bijdragen aan verzoening voor mensen die pijn hebben geleden onder het koloniale verleden". Hij zei ook dat er "meer bewustzijn van de doorwerking van het koloniale verleden" moet komen.
Uit het onderzoek bleek dat de koninklijke familie "met overtuiging" betrokken was bij het kolonialisme en er omgerekend bijna 576 miljoen euro aan heeft overgehouden.
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