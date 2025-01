Van Gerwen loopt wereldtitel mis na ruime nederlaag tegen Littler

LONDEN (ANP) - Darter Michael van Gerwen is er niet in geslaagd voor de vierde keer de wereldtitel te winnen. De 35-jarige Nederlander leed in de finale in Alexandra Palace in Londen een kansloze nederlaag tegen de 17-jarige Engelsman Luke Littler. Het werd 7-3. Na veertig minuten leidde Littler, die vorig jaar voor het eerst in de finale stond en toen verloor van zijn landgenoot Luke Humphries, al met 4-0.

Voor Van Gerwen was het zijn zevende WK-finale. De Brabander won in 2014, 2017 en 2019 en verloor in 2013, 2020 en 2023.