Wall Street hoger na ontkenning geruchten over ontslag Fed-baas

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag hoger geëindigd. Gedurende de handelssessie zakten de aandelenbeurzen op Wall Street nog even weg. Beleggers reageerden op berichten dat de Amerikaanse president Donald Trump de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, wilde ontslaan. De koersen herstelden echter nadat Trump had gezegd dat Powells ontslag "zeer onwaarschijnlijk is", al sluit hij niets uit.

De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 0,5 procent hoger op 44.254,78 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 6263,70 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 20.730,49 punten.