Makers film Bennie Stout willen met AI zwarte pieten vervangen

DEN HAAG (ANP) - De makers van de succesvolle Nederlandse jeugdfilm Bennie Stout uit 2010 willen kunstmatige intelligentie gebruiken om de zwarte pieten in de film te vervangen door roetveegpieten. Regisseur Johan Nijenhuis heeft woensdag een bericht hierover van het Nederlands Dagblad bevestigd.

Nijenhuis en producent Klaas de Jong hebben contact gezocht met een Amerikaans techbedrijf dat kijkt of het mogelijk is alle zwarte pieten in de film met AI 'om te toveren' tot roetveegpiet. De film was in 2011 een bioscoophit. De familiefilm speelt in de jaren dertig van de vorige eeuw en gaat over een jongen die naar Spanje wil reizen omdat zijn vader daar woont. In de film zijn rollen weggelegd voor Hanna Verboom, Irene Moors en Plien van Bennekom.

"De film is heel tijdloos en nog steeds heel leuk", stelt Nijenhuis. "Maar op dit moment wil geen enkele streamingdienst de film vertonen vanwege de zwarte pieten." De makers overwogen ook om alle opnames met pieten opnieuw te draaien, maar dit zou volgens Nijenhuis te duur worden. Met AI de pieten 'overkleuren' zou sneller en goedkoper zijn.

Zwarte pieten in Nederlandse films zijn een probleem dat breder speelt. Zo besloot producent Burny Bos dat zijn megahit Het Paard van Sinterklaas niet meer mag worden vertoond omdat er zwarte pieten in zitten.