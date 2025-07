Tomorrowland wil na brand alle grote namen laten optreden

BOOM (ANP) - De inzet van het festival Tomorrowland is om de optredens van alle grote namen die op het hoofdpodium gepland stonden ondanks de brand te laten doorgaan. Dat heeft de woordvoerder van Tomorrowland woensdagavond aan het ANP gemeld. Tot deze groep behoort zeker de Nederlandse dj Martin Garrix, die vrijdagavond op het hoofdpodium zou staan.

"We zijn nu met experts en veiligheidsdiensten in kaart aan het brengen wat er mogelijk is", zegt Debby Wilmsen. "We zullen zaken moeten omgooien. Maar de bedoeling is dat alle grote artiesten gaan optreden, inclusief Martin Garrix. We hopen daar morgen meer duidelijkheid over te kunnen geven."

Tomorrowland liet woensdagavond weten dat het campingterrein donderdag opengaat zoals gepland. Het festival vindt plaats vanaf vrijdag in Boom, vlak bij Antwerpen.