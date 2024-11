Wall Street hoger na positieve cijfers voor dienstensector

NEW YORK (ANP) - Beleggers op de aandelenbeurzen in New York waren dinsdag positief gestemd, nadat cijfers naar buiten waren gekomen die erop wezen dat het goed gaat met de economie van de Verenigde Staten. Dinsdag werd bekend dat de inkoopmanagersindex voor de dienstensector van de grootste economie van de wereld in oktober is gestegen tot het hoogste niveau sinds augustus 2022. Daarmee viel de graadmeter voor de dienstensector hoger uit dan verwacht.