Fabrieksmedewerkers Essity, bedrijf achter Libresse, gaan staken

SUAMEER (ANP) - Werknemers van Essity, het bedrijf achter bijvoorbeeld de verzorgingsproducten van Libresse en Tena, leggen vanaf woensdag 06.00 uur 24 uur het werk neer in het Friese Suameer. Dit melden vakbonden FNV en CNV. In Suameer werken volgens de bonden ongeveer 150 mensen, die onder meer schoonmaak- en poetsdoekjes maken van de merken Tork en Plenty.

De vakbonden kondigen de staking aan uit onvrede over onderhandelingen over een nieuwe cao. FNV vindt het loonbod van Essity "slap" en de voorgestelde zwaarwerkregeling "beroerd". Het bedrijf biedt de werknemers volgens de vakbonden 2 procent loonsverhoging per 1 juli dit jaar en 2,5 procent daarbovenop vanaf januari 2025.

CNV-onderhandelaar Stijn Duursma verwacht dat nagenoeg alle werknemers het werk neerleggen en dat de productie stil komt te liggen. De vakbond wil een salarisverhoging van 2,8 procent plus structureel honderd euro erbij vanaf 1 juli 2024. FNV wil dat fabrieksmedewerkers compensatie krijgen voor de hoge inflatie van de afgelopen jaren plus 4 procent extra. Essity uit Zweden heeft in Nederland vijf productielocaties en een kantoor in Zeist.